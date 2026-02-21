اللمسات والتمريرات.. صدارة بين بيريرا ونيفيش

تتعدد الأسلحة في ترسانة كل من الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، والبرتغالي سيرجيو كونسيساو، نظيره في الاتحاد، قبيل القمة المرتقبة بينهما، السبت، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي.

ويعتلي البرتغالي دانيلو بيريرا، قلب دفاع الاتحاد، صدارة أكثر اللاعبين لمسًا للكرة على مستوى الدوري، عقب نهاية الجولة 22، مع مجموع 1852 لمسة، متفوقًا على مواطنه روبن نيفيش لاعب الهلال، ثاني الترتيب، بفارق يقل من 100 لمسة.

ويأتي ترتيب قائمة أكثر اللاعبين إتمامًا للتمريرات الدقيقة مشابهًا، وسط صدارة لبيريرا، الذي أتمّ 1491 تمريرة، بفارق كبير عن نيفيش، ثاني الترتيب، الذي قدّم لزملائه 1260 تمريرة، علمًا أن الأخير لعب مباراتيْن أقل من نظيره في سابق الجولات.

وكان بيريرا قد سجل محصلته الأعلى من التمريرات في مباراة واحدة، خلال الموسم الجاري، بتاريخ 17 أكتوبر الماضي، عندما أتمّ 99 تمريرة دقيقة في مواجهة الاتحاد والفيحاء في الجولة 5، فيما سجل نيفيش العدد نفسه من التمريرات في 7 نوفمبر الماضي، عندما فاز الهلال 4ـ2 على النجمة في الجولة 8.

وعلى جانب آخر، يُعدّ نيفيش أكثر اللاعبين إتمامًا للتمريرات الدقيقة في نصف ملعب المنافس، وبواقع 766 تمريرة، ويليه بيريرا ثانيًا، برصيد 738 تمريرة، في رقم ملفت للاعب يشغل مركز قلب الدفاع، مستفيدًا من أسلوب لعب فريقه، الذي يُعدّ أولًا على مستوى الدوري في نسبة الاستحواذ، مع معدل وصل إلى 61.6 بالمئة في سابق الجولات.

ويحضر هذا الثنائي كذلك، ضمن أفضل 10 لاعبين من ناحية عدد التمريرات الدقيقة في الثلث الأمامي من الملعب، رغم تمركزهما خلف الخطوط الأمامية لفريقيْهما، إذ يحتلّ نيفيش المركز الرابع في هذه الإحصائية على مستوى الدوري، مع 385 تمريرة، مقابل 282 تمريرة لمواطنه، وهو الرقم الذي يضع بيريرا عاشرًا في هذه القائمة.