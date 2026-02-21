الرئيسية / الصورة .. قصة

الديوك جاهزة

2026.02.21 | 07:20 pm
أنهى منتخب فرنسا الأول للرجبي، السبت، تحضيراته لمواجهة نظيره الإيطالي على ملعب بيير موروا في فيلنوف داسك، شمال فرنسا، ضمن منافسات بطولة الأمم الست. (الفرنسية)
