الديوك جاهزة

أنهى منتخب فرنسا الأول للرجبي، السبت، تحضيراته لمواجهة نظيره الإيطالي على ملعب بيير موروا في فيلنوف داسك، شمال فرنسا، ضمن منافسات بطولة الأمم الست. (الفرنسية)