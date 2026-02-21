أوفييدو يخرج بتعادل ثمين أمام سوسيداد

خطف فريق ريال أوفييدو الأول لكرة القدم تعادلًا في اللحظات الأخيرة مع مضيفه ريال سوسيداد 3ـ3، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

ورفع أوفييدو رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ 20 «الأخير»، بفارق نقطة خلف ليفانتي صاحب المركز الـ 19 «قبل الأخير».

على الجانب الآخر، رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم أوفييدو عن طريق فيدريكو فينياس في الدقيقة «50»، وبعد ذلك بدقيقتين سجَّل اللاعب نفسه الهدف الثاني، ثم قلص سوسيداد الفارق عن طريق أوري أوسكارسون في الدقيقة «64».

وفي الدقيقة «87» سجَّل دوبي كاليتا كار الهدف الثاني لسوسيداد، ثم عاد أوسكارسون ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وسجَّل أوفييدو هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع للشوط الثاني عن طريق إيريك بايلي.