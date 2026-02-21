بالتزامن مع استقطاب بومال.. الترجي يستعيد الصدارة

استعاد فريق الترجي الأول لكرة القدم صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي من الإفريقي، بعد فوزه الثمين على ضيفه الملعب التونسي بهدف دون مقابل، السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 20.

وعلى ملعب رادس الأولمبي، سجَّل هدف اللقاء الوحيد اللاعب حسام تقا في الدقيقة «21» من الشوط الأول إثر تمريرة عرضية من محمد دراغر، ليمنح فريقه النقاط الثلاث التي أزاحت النادي الإفريقي عن المركز الأول.

ورفع الترجي رصيده إلى 46 نقطة من 20 مباراة متفوقًا بنقطة واحدة على أقرب ملاحقيه الإفريقي، الذي خاض 21 مباراة.

ويأتي هذا الانتصار تزامنًا مع إعلان إدارة الترجي التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس بومال بعقد يمتد حتى يونيو 2027، خلفًا للمدرب المقال ماهر الكنزاري.

ويمتلك المدرب الفرنسي، البالغ من العمر 47 عامًا، مسيرة تدريبية مميزة في القارة السمراء شملت منتخبات كوت ديفوار وزامبيا وأنجولا، إضافة إلى نادي مولودية الجزائر، حيث سيتولى قيادة الفريق الطامح للحفاظ على لقبه المحلي ومواصلة مشواره في دوري أبطال إفريقيا.