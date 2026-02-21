الرئيسية / الصورة .. قصة

مورفي في دبلن

2026.02.21 | 07:30 pm
تقدم النجم الإيرلندي كيليان مورفي قائمة الحضور في حفل توزيع جوائز الأكاديمية الإيرلندية للسينما والتلفزيون «IFTA» في دبلن بإيرلندا. (رويترز)
