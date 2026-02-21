ميلنر يحطم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي

يحطم جيمس ميلنر الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات يخوضه لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، بعد اختياره في التشكيلة الأساسية مع فريقه برايتون ‌آند هوف ألبيون الأول لكرة القدم ‌أمام مضيفه برينتفورد، ‌في ⁠ظهوره رقم 654 ⁠في المسابقة.

وكان ميلنر «40 عامًا» متساويًا مع جاريث باري، لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، برصيد 653 مباراة قبل ⁠هذه الجولة، ووضعه فابيان هورزلر، ‌مدرب ‌برايتون، ضمن خط الوسط ‌الذي سيواجه برينتفورد.

وبدأ ميلنر ‌مسيرته في الدوري الممتاز في عمر 16 عامًا مع ليدز يونايتد عام 2002، ‌كما لعب لكل من نيوكاسل يونايتد وأستون ⁠فيلا ومانشستر ⁠سيتي وليفربول في مسيرة امتدت لما يزيد على عقدين.

وشارك ميلنر، الذي مدَّد عقده لمدة عام واحد مع برايتون في يونيو الماضي، في 15 مباراة بالدوري الموسم الجاري مع الفريق.