تلميحات فيرستابن بشأن الاعتزال تزعج المسؤولين

رفض ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، تلميحات الهولندي ماكس فيرستابن بأن اللوائح الجديدة للعبة قد تؤثر على مستقبل السائق الهولندي في هذه الرياضة.

وكان فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، من أشد المنتقدين للتغييرات الجذرية التي طرأت على لوائح فورمولا1- لعام 2026، واصفا السيارات، التي تعتمد بشكل أكبر على الطاقة الكهربائية من ذي قبل، بأنها غير ممتعة في القيادة، وشبهها بسلسلة فورمولا إي الكهربائية بالكامل، واصفا إياها

بأنها محسنة بشكل مفرط.

وفي تصريحاته، التي أدلى بها خلال حلقة من بودكاست «أب تو سبيد» قال فيرستابن أيضا إن هذه اللوائح لن تسهم في "إطالة" مسيرته الرياضية.

وصرح دومينيكالي للصحفيين خلال التجارب التحضيرية للموسم في البحرين، «لقد التقيت بماكس، وكما تعلمون، فإنه شخص رائع، ولديه أسلوب مميز في التعبير قد يتم فهمه أحيانا بطريقة معينة».

وأضاف: «أؤكد لكم أن ماكس يرغب في استكمال مشواره في فورمولا1- ويهتم بها أكثر من أي شخص آخر. لديه أسلوبه الخاص في التعبير عن وجهة نظره، لكن اجتماعنا كان مثمرا للغاية».

وأوضح دومينيكالي: «أسلوبي دائما هو التريث ومحاولة حل الأمور داخليا، كما ينبغي، لأننا لسنا مضطرين لتسليط الضوء على ما لا يصب في مصلحة الجماهير، نعلم أن ماكس سيكون جزءًا من مستقبل فورمولا1-، ومن المهم جدًا أن نستمع إليه، كما نستمع إلى جميع السائقين البارزين الذين لهم دور هام في هذه الرياضة».

وشارك فيرستابن لأول مرة في منافسات فورمولا1- عام 2015 وهو في السابعة عشرة من عمره، ليصبح أصغر سائق في تاريخ هذه الرياضة، وقد أعرب علنا عن تفكيره في الاعتزال في وقت سابق.

وعندما خاض سباقه رقم 200 في مسيرته عام 2024، قال فيرستابن إنه يعتقد أنه أقرب إلى نهاية مسيرته من بدايتها، حيث يعرف دائما بحماسه لسباقات السيارات الأخرى، وقد خاض أولى تجاربه في سباقات التحمل للسيارات الرياضية في ألمانيا العام الماضي.

وفي حلقة بودكاست سئل السائق الهولندي عن مدى قربه من الاعتزال من فورمولا1-، ليجيب قائلًا: «بالتأكيد، أنا أقرب إلى النهاية. بصراحة، إنه سؤال صعب. لا شك أن القوانين الحالية لا تساعد على استمرار مسيرتي في فورمولا 1، دعونا نقول ذلك».

واختتم فيرستابن تصريحاته، حيث قال: «أنا سعيد جدا بمسيرتي في فورمولا.1- يمكنني بسهولة تركها. لدي العديد من المشاريع الأخرى».