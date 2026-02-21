كومو يزيد معاناة يوفنتوس

تلقى فريق يوفنتوس الأول لكرة القدم ضربة جديدة بخسارة أمام ضيفه كومو بنتيجة 0ـ2، السبت، لحساب الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

وبعد أيام من هزيمة قاسية ضد غلطة سراي التركي في الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2ـ5، خسر يوفنتوس مرة أخرى ولكن محليًّا بثنائية، ليبتعد أكثر عن صراع الصدارة.

سجَّل الكوسوفي ميرجيم فويفودا هدف تقدم كومو عند الدقيقة «11»، ثم أضاف ماكسينس كاكيري الهدف الثاني للفريق الضيف عند الدقيقة «61».

ورفع هذا الفوز رصيد كومو إلى 45 نقطة في المركز السادس، أما يوفنتوس فلديه 46 نقطة في المركز الخامس.

وتنتظر يوفنتوس مهمة صعبة في إياب دور الملحق الأوروبي أمام غلطة سراي، ثم مواجهة أخرى محلية قوية الأسبوع المقبل ضد روما، الذي يتفوَّق عليه في الترتيب بفارق نقطة وحيدة قبل اكتمال منافسات الجولة الجارية.