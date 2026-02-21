فليك: الخسائر تثير الشكوك.. ولن أتخلى عن طريقتي

يتطلع هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، إلى إعادة الثقة مجددًا للاعبيه، من أجل استعادة الانتصارات عند مواجهة ليفانتي، الأحد.

ويدخل برشلونة مواجهة ليفانتي بعد خسارتين متتاليتين أمام أتلتيكو مدريد برباعية دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، وبعدها الهزيمة 1ـ2 أمام جيرونا في الدوري، الإثنين الماضي.

وتسبَّبت الخسارة أمام جيرونا في تراجع برشلونة إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، متخلفًا بفارق نقطتين عن غريمه الأزلي ريال مدريد، ليشدد فليك على لاعبيه بضرورة استعادة الانتصارات.

قال فليك، في مؤتمر صحافي، السبت: «لقد خسرنا آخر مباراتين، وبصراحة لم نقدم أفضل أداء خلالهما، وأعتقد أنَّ الحصول على يومين راحة سلبية كان مفيدًا للغاية من أجل تعافي اللاعبين بدنيًّا، وهذا عامل مهم».

وأشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: «سنواجه ليفانتي على ملعبنا، وندرك المطلوب منّا، وأنه لا بد من الفوز لاستعادة الثقة».

وشدَّد المدرب الألماني: «استعادة الثقة أمر مهم للغاية، لأن الهزائم تؤدي إلى إثارة الشكوك في قدرات الفريق، ولكنني تحدثت مع اللاعبين بكل صراحة في اليومين الماضيين، وأكدت ضرورة الالتزام بطريقة لعبنا وأن نكون فريقًا متماسكًا».

وحول عودة بيدي، ذكر فليك: «بإمكان بيدري أن يشارك لدقائق، ولكن عودته تبقى إيجابية، لأنه ركيزة مهمة لنا، وقائد من نوع مختلف بفضل قدراته الفنية».