ثنائية كين تعزز صدارة بايرن

عزز فريق بايرن ميونخ الأول لكرة القدم صدارته للدوري الألماني بعد فوزه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 3-2، السبت، ضمن الجولة 24 من البوندسليجا ليبتعد بفارق 9 نقاط عن ملاحقه المباشر بوروسيا دورتموند .

وافتتح ألكسندر بافلوفيتش التسجيل للفريق البافاري من تسديدة استقرت في شباك الحارس كوا سانتوس، قبل أن يضيف القناص الإنجليزي هاري كين الهدف الثاني عند الدقيقة 20 برأسية متقنة.

وواصل قائد منتخب إنجلترا تألقه في الشوط الثاني ليسجل هدفه رقم 28 في البوندسليجا والهدف رقم 502 في مسيرته، بتسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، ليقترب أكثر من تحطيم رقم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي القياسي البالغ 41 هدفا في موسم واحد.

وشهدت المباراة تسجيل هاري كين لثنائيته الثالثة في آخر ثلاث مباريات، رغم تسببه في ركلة جزاء بالدقيقة 77 سجل منها جوناثان بوركاردت هدف تقليص الفارق لصالح آينتراخت فرانكفورت، قبل أن يضيف أرنو كاليمويندو هدفا ثانيا للضيوف إثر تمريرة خاطئة من جوشوا كيميش، لكن بايرن ميونخ نجح في الحفاظ على تقدمه حتى النهاية.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 60 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد فرانكفورت عند 31 نقطة في المركز السابع.