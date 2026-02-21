الهلال يواجه الاتحاد بتعديلين.. وثيو يعود

أجرى الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، تغييرين على تشكيلته الأساسية في مواجهة الاتحاد مقارنةً بالتشكيلة التي خاضت اللقاء الماضي أمام الاتفاق.

ودفع إنزاجي بالفرنسي ثيو هيرنانديز بدلًا من ناصر الدوسري، كما أشرك متعب الحربي عوضًا عن حمد اليامي في الجهة الأخرى.

وتشهد مباراة الاتحاد، السبت، على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الـ 23 «جولة يوم التأسيس» عودة ثيو للمشاركات الرسمية بعد تعافيه من الإصابة.

وكانت «الرياضية» أشارت، نقلًا عن مصادرها الخاصة، إلى ترجيح دخول الظهير الفرنسي المعسكر الخاص بالمباراة بعد اكتمال جاهزيته.

وبدأ الهلال اللقاء بتشكيلٍ مكوَّنٍ من المغربي ياسين بونو في حراسة المرمى، ومتعب الحربي، وحسان تمبكتي، والسنغالي خاليدو كوليبالي، وثيو هيرنانديز، وفي الوسط محمد كنو، والصربي سيرجي سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيش، وعلى الأطراف سالم الدوسري، والبرازيلي مالكوم فيليبي، وفي الهجوم الفرنسي كريم بنزيما.

وعلى مقاعد البدلاء، حضر تسعة لاعبين، من بينهم الفرنسي سايمون بوابري، وحمد اليامي، وناصر الدوسري.