الاتحاد يسترد ديابي وشراحيلي

عاد الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، وزميله أحمد شراحيلي، قلب الدفاع، إلى تشكيلة «النمور»، مساء السبت، في مواجهة الهلال على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس».

وبعد غيابهما للإصابة عن مباراة الفريق الجداوي مع السد القطري، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، عاد ديابي وشراحيلي إلى التشكيل في «الكلاسيكو».

ويشارك اللاعبان إلى جوار تسعة أسماءٍ بدأت المباراة القارية الأخيرة، بينما خرج من التشكيل المدافع الكاميروني ستيفان كيلر، غير المقيَّد محليًّا، والجناح البرتغالي روجر فيرنانديش لاكتمال الحد الأقصى من عدد الأجانب المسموح بتسجيله في قائمة مباريات الدوري.

ويبدأ الاتحاد المباراة بالصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار مهند الشنقيطي، والبرتغالي دانيلو بيريرا، وأحمد شراحيلي، وحسن كادش، وفي الوسط يلعب البرازيلي فابينيو تفاريس مع المالي محمدو دومبيا، والألباني ماريو ميتاي، بينما يتكوَّن الهجوم من ديابي، والجزائري حسام عوَّار، والمغربي يوسف النصيري.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطةً، فيما يعتلي الهلال الصدارة بـ 53 نقطةً.