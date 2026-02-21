فورتونيس يرفض التجديد مع الخليج

رفض اليوناني كوستاس فورتونيس، لاعب فريق الخليج الأول لكرة القدم، جميع محاولات إدارة النادي لتجديد عقده، مفضِّلًا العودة إلى بلاده مع نهاية الموسم الجاري، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ووفق المصادر ذاتها، أبلغ فورتونيس الإدارة برغبته النهائية في العودة إلى اليونان لظروفٍ عائليةٍ خاصَّةٍ، مؤكدًا أن قراره لا يرتبط بالجوانب الفنية، أو المالية.

ولا تزال إدارة الخليج تكثف مساعيها لإقناع اللاعب، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، بالعدول عن قراره، والاستمرار مع الفريق في ظل قناعتها بأهميته الفنية، وتأثيره الكبير.

ويأتي موقف اللاعب على الرغم من الأجواء الإيجابية التي يعيشها داخل النادي، والدعم الذي يحظى به من جماهير الخليج، إضافةً إلى مكانته بوصفه من أبرز نجوم الفريق، وركيزةً أساسيةً في تشكيلته، إذ لعب دورًا محوريًّا في الفاعلية الهجومية خلال الموسم الجاري، ويُعدُّ من أكثر اللاعبين إسهامًا في أهداف الفريق.

يُذكر أن فورتونيس انضمَّ إلى الخليج صيف 2024 قادمًا من أولمبياكوس اليوناني، وقدَّم منذ وصوله مستوياتٍ لافتةً، مسهمًا بـ 34 هدفًا خلال 50 مباراةً.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكلٍ رسمي خلال الأسابيع المقبلة، وسطَ اهتمام أنديةٍ يونانيةٍ باستعادة خدمات اللاعب تمهيدًا لعودته إلى الملاعب الأوروبية.