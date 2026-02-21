جيسوس يعيد يحيى وأنجيلو.. ويثبّت 9

أجرى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، تغييرين على تشكيلته الأساسية أمام الحزم، السبت، ضمن جولة «يوم التأسيس» الـ 23 من دوري روشن السعوي مقارنةً بتلك التي فازت على الفتح 2ـ0 في الجولة الماضية.

وتضمَّنت التغييرات، وفق ما بثه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» قبل نحو ساعةٍ من اللقاء، مشاركة أيمن يحيى، والبرازيلي أنجيلو جابرييل بدلًا من الإسباني إنييجو مارتينيز، وعبد الله الخيبري اللذين كانا أساسيين في لقاء الفتح الماضي.

وفيما غاب مارتينيز عن القائمة بداعي الإيقاف، جلس الخيبري على دكة البدلاء.

واعتمد جيسوس على تسعة لاعبين أساسيين للمباراة الثانية تواليًا، هم البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، وعبد الإله العمري، والفرنسي محمد سيماكان، ومواطنه كينسجلي كومان، وسلطان الغنام، والسنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والثنائي البرتغالي جواو فيليش، وكريستيانو رونالدو.

في حين ضمَّت قائمة البدلاء، إلى جانب الخيبري، نواف العقيدي، حارس المرمى، ونادر الشراري، ونواف بوشل، وسالم النجدي، وعلي الحسن، وعبد الرحمن غريب، ومحمد مران، وعبد الله الحمدان.

ويدخل الفريق النصراوي المواجهة وهو في المركز الثالث برصيد 52 نقطةً بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن الأهلي والهلال مع تبقِّي مباراةٍ للأزرق المتصدر أمام الاتحاد في الجولة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر، يحتل الحزم المركز الـ 12 برصيد 24 نقطةً.