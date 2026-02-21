تشيلسي يتعثر بتعادل بيرنلي

أحبط فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم جماهيره مجدَّدًا بالتعادل أمام ضيفه بيرنلي 1ـ1 في مباراتهما ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الممتاز، السبت.

وتقدَّم تشيلسي بهدفٍ مبكرٍ، سجَّله المهاجم البرازيلي جواو بيدرو بعد مرور أربع دقائق على انطلاق المباراة، التي استضافها ملعب «ستامفورد بريدج».

وتأثر الفريق اللندني بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد مدافعه الفرنسي ويسلي فوفانا في الدقيقة 72، ليستغلَّ بيرنلي الموقف، ويسجل هدف التعادل برأسيةٍ من زيان فليمنج في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ويتنزع نقطةً ثمينةً في صراعه للهروب من شبح الهبوط، رافعًا رصيده إلى 19 نقطةً في المركز الـ 19 قبل الأخير.

أما تشيلسي، فتعادل للمرة الثانية تواليًا وسطَ جماهيره بعد التعثر 2ـ2 أمام ليدز يونايتد في الجولة الماضية، ليواصل نزيف النقاط، ويبقى في المركز الرابع بـ 45 نقطةً.

وينتظر «البلوز» اختبارًا صعبًا في الجولة المقبلة عندما يحلُّ ضيفًا على أرسنال، متصدر الترتيب، 1 مارس.