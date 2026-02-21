في مباراة ميلنر التاريخية.. برايتون يستعيد نغمة الانتصارات

انتزع فريق برايتون الإنجليزي الأول لكرة القدم ثلاث نقاطٍ ثمينة بالفوز خارج ملعبه على برينتفورد 2ـ0، السبت، ضمن الجولة الـ 27 من الدوري الممتاز، في مباراةٍ حطم فيها جيمس ميلنر، لاعب وسط الضيوف، الرقم القياسي لأكبر عددٍ من المباريات يخوضه لاعبٌ في البطولة بظهوره الـ 654.

وسجل دييجو جوميز وداني ويلبيك هدفَي الضيوف في الدقيقتين 30 و1+45، ليخرج الفريق من دوامة النتائج السلبية بعد ثلاث خسائرَ وتعادلٍ في آخر أربع جولاتٍ، ويرفع رصيده إلى 34 نقطةً في المركز الـ 12.

أما برينتفورد، فواصل نزيف النقاط للجولة الثانية تواليًا بعد تعادله في الجولة الماضية، ليتجمَّد رصيده عند 40 نقطةً في المركز السابع.

وكان ميلنر «40 عامًا» متساويًا مع جاريث باري، لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، قبل مباراة السبت.

وبدأ ميلنر ‌مسيرته في الدوري الممتاز في سن 16 عامًا مع ليدز يونايتد عام 2002، ‌ثم لعب لكلٍّ من نيوكاسل يونايتد، وأستون ⁠فيلا، ومانشستر ⁠سيتي، وليفربول في مسيرةٍ امتدَّت نحو عقدين.

وشارك اللاعب، الذي مدَّد عقده عامًا واحدًا مع برايتون يونيو الماضي، في 15 مباراةً بالدوري الموسم الجاري.