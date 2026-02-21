ليدز يبعثر أوراق فيلا

تلقَّت آمال فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم الضئيلة في الفوز بلقب الدوري الممتاز ضربةً قويةً بعد تعادله 1ـ1 على ملعبه أمام ليدز يونايتد، السبت، لحساب الجولة الـ 27.

وبدا أن الركلة الحرة المذهلة لأنطون شتاخ في الدقيقة 31 التي تجاوزت الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز ستمنح ليدز فوزًا حاسمًا في ملعب فيلا بارك، لكنَّ البديل تامي أبراهام عادلَ النتيجة «88».

وأدى التعادل إلى بقاء أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 51 نقطةً من 27 مباراةً، متأخرًا بسبع نقاطٍ عن المتصدر أرسنال، الذي يواجه جاره اللندني توتنام، الأحد.

ويمكن لمانشستر سيتي تقليص الفارق مع أرسنال إلى نقطتين في حال فوزه على نيوكاسل يونايتد، السبت.

في المقابل، واصل ليدز، الذي خسر مرتين فقط في آخر 16 مباراةً، نتائجه الجيدة، وابتعد عن صراع الهبوط برفعه رصيده الى 31 نقطةً في المركز الـ 15.