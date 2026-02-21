بيرجسما ينتزع ذهبية التزلج السريع الجماعي

حقق الهولندي يوريت بيرجسما ذهبية الانطلاق الجماعي في آخر منافسات التزلج السريع للرجال ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانوكورتينا، السبت.

وتنافس بيرجسما مع الدنماركي فيكتور توروب منذ بداية السباق، وتقدَّما بفارق أربع ثوانٍ عن بقية المتزلجين.

واستمرت المنافسة القوية بين الثنائي حتى اللفة 13 عندما انفرد بيرجسما بالصدارة، بينما تخلَّف باقي المنافسين بفارقٍ كبيرٍ.

وحقق الهولندي ميداليته الثانية في أولمبياد 2026 بعد فوزه ببرونزية سباق 10 آلاف متر، فيما أحرز الذهبية الثانية عقب الفوز بسباق 10 آلاف متر للرجال في دورة سوتشي 2014.

ونال توروب الميدالية الفضية، ليحتفل بأهم إنجازٍ في مسيرته، بينما انتزع الإيطالي أندريا جيوفانيني الميدالية البرونزية.

ويصعد أول ثلاثةٍ على منصة التتويج بعد السباق الممتد من 16 لفةً، بينما تتحدَّد باقي المراكز بناء على نقاط السرعة.

وتمنح نقاط السرعة خلال ثلاث جولاتٍ، تنظَّم بعد اللفات 4 و8 و12، إضافةً إلى جولة السرعة النهائية.