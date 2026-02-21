حكم بالإعدام على زوجين اغتصبا 33 طفلا

أصدرت محكمة هندية، السبت، حكمًا بالإعدام على زوجين بتهمة الاعتداء الجنسي على 33 صبيًّا، بعضهم لا يتجاوز عمره ثلاثة أعوامٍ، وبيع مقاطع فيديو تُظهِر الاعتداءات على «الدارك ويب» الويب المظلم، حسبَ السلطات.

وأُدخِل بعض الضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصاباتٍ في الأعضاء التناسلية، لحقت بهم خلال الاعتداءات الجنسية، وفق بيانٍ صدر عن مكتب التحقيقات الوطني الهندي.

وارتُكبت الاعتداءات بين عامَي 2010 و2020 في منطقتي باندا وشيتراكوت بولاية أوتار براديش شمال الهند.

وجاء في البيان: «خلال التحقيق، تبيَّن أن المتهمين ارتكبا أفعالًا شنيعةً مختلفةً، بينها اعتداءاتٌ جنسيةٌ في حق 33 طفلًا ذكرًا».

وأصدرت محكمةٌ خاصةٌ حكمًا بالإعدام على الزوجين، وأمرت حكومة الولاية بدفع مليون روبية «11.021 دولار» تعويضًا لكل ضحية. والحكم قابلُ للاستئناف أمام محكمةٍ أعلى.

وأفاد مكتب التحقيقات الوطني بأن الزوجين استدرجا ضحاياهما من خلال عرض ألعاب فيديو عبر الإنترنت عليهم، وبواسطة المال والهدايا.

وسجل الزوجان الاعتداءات، وباعا مقاطع الفيديو والصور على الـ «الدارك ويب» لعملاء في 47 دولةً، حسبَ صحيفة «تايمز أوف إنديا».

ونُفِّذت آخر عمليات الإعدام في الهند مارس 2020 في حق أربعة رجالٍ، شُنقوا بعد إدانتهم باغتصاب امرأةٍ جماعيًّا، وقتلها بحافلةٍ في دلهي عام 2012.