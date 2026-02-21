كادش يرى الحمراء الأولى بعد 296 مباراة

تلقى حسن كادش، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أول بطاقة حمراء في مسيرته الاحترافية، خلال مواجهة الهلال التي جرت السبت ضمن جولة «يوم التأسيس» الـ23 من دوري روشن السعودي على ملعب المملكة أرينا.

وأشهر الحكم الإسباني ريكاردو دي بورجوس البطاقة الحمراء في وجه كادش عند الدقيقة التاسعة، بعد إعاقته البرازيلي مالكوم فيليبي ومنعه من الانفراد في فرصة محققة للتسجيل.

وأوضح لـ«الرياضية» المحلل التحكيمي المصري محمد كمال ريشة أن القرار كان صحيحًا، قائلًا: «طرد مستحق لكادش، لمنعه فرصة مؤكدة للتسجيل بإعاقته مالكوم وهو في مواجهة المرمى».

وأضاف: «تدخل الـVAR كان موفقًا باستدعاء الحكم لمراجعة الحالة، ثم إلغاء الإنذار وإشهار البطاقة الحمراء مباشرة».

وبحسب أرقام موقع «ترانسفير ماركت»، تُعد هذه البطاقة الحمراء الأولى في مسيرة كادش بعد 296 مباراة، مقابل 30 بطاقة صفراء.

ويغيب المدافع الاتحادي عن مواجهة فريقه أمام الحزم، المقررة الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة العاشرة، التي تأجلت بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول في النسخة الماضية من كأس العرب.

وخلال الموسم الجاري، شارك كادش في 21 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها هدفًا وصنع آخر، وتلقى أول بطاقة ملونة له الموسم الجاري.