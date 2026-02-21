شابات الأخضر ينهن معسكر جدة

اختتم المنتخب السعودي للشابات تحت 20 عامًا لكرة القدم، السبت، معسكره الإعدادي في مدينة جدة ضمن برنامج إعداد منتخبات الفئات السنية الهادف إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات.

وذكر موقع اتحاد القدم السعودي، السبت، أن المعسكر استمر من 16 إلى 21 فبراير الجاري.

وشهد المعسكر تنفيذ برنامج تدريبي متكامل ركّز على الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب العمل على تعزيز الانسجام بين اللاعبات وتطوير الأداء الجماعي، بما يسهم في تجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة.