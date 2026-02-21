بطولة قطر.. ألكاراز يتوج باللقب

اكتسح النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميًا، منافسه الفرنسي آرثر فيس في المباراة النهائية لبطولة قطر المفتوحة للتنس، السبت، ليتوج بلقبه السادس والعشرين في

مسيرته الاحترافية بعد عرض استثنائي استغرق 50 دقيقة فقط.

وقدم ألكاراز درسا في فنون اللعبة، إذ أنهى اللقاء بنتيجة 6-2 و6-1، مؤكدًا تفوقه المطلق وهيمنته على ملاعب الدوحة في نسخة هذا العام.

بدأت المباراة بضغط هائل من اللاعب الإسباني الذي نجح في كسر إرسال فيس

وبهذا التتويج، رفع كارلوس ألكاراز رصيده إلى 26 لقبا من أصل 34 مباراة نهائية خاضها في مسيرته، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في العام الجاري برصيد 12 انتصارا متتاليا، مما يمنحه دفعة معنوية هائلة قبل التوجه للمشاركة في بطولة إنديان ويلز للأساتذة.

في المقابل، ورغم الخسارة القاسية، سيحقق آرثر فيس قفزة في التصنيف العالمي ليحتل المركز 33، الإثنين المقبل، وذلك بعد أسبوع ناجح في الدوحة شهد وصوله لأول نهائي له منذ أواخر عام 2024.