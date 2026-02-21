«التيفو».. رمية ثلاثية تحفّز الهلال

ترجمت مجموعة «القوة الزرقاء»، التي تقود مشجِّعي فريق الهلال الأول لكرة القدم، ثقتها في إحراز «الأزرق» النقاط الثلاث أمام الاتحاد برفع لوحةٍ جماهيريةٍ «تيفو» في مدرَّجات «الكلاسيكو»، السبت، تُجسِّد رميةً ثلاثيةً للأمريكي ستفين كاري، نجم كرة السلة العالمي.

وصوَّرت اللوحة كاري، قائد فريق جولدن ستايت ووريورز الأمريكي، وهو يُسدِّد الرمية تجاه السلة، متفوقًا على منافسه، وكُتِب في الأسفل المقولة الشهيرة للاعب باللغة الإنجليزية: «النجاح ليس صدفةً، بل هو في الواقع خيارٌ».

وتمنح الرمية الثلاثية الناجحة لفريق السلة ثلاث نقاطٍ، مثل ما يحصل عليه الفائز في مباراة كرة القدم.

ويُعدُّ كاري، البالغ من العمر 37 عامًا، أفضل مسدِّد لهذه الرميات في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين «NBA»، بما يزيد عن أربعة آلاف ثلاثيةٍ، متفوقًا بفارقٍ كبيرٍ على مواطنه جيمس هاردن، لاعب كليفلاند كافالييرز، الذي يملك 3100+ رمية.

ورفعت القوة الزرقاء «التيفو» في المدرَّج الواقع خلف مرمى الهلال خلال الشوط الأول من المباراة التي يحتضنها ملعب «المملكة أرينا» ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس».