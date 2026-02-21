بـ 654 مباراة.. ميلنر رجل الأرقام القياسية

حطم جيمس ميلنر، لاعب وسط فريق برايتون الإنجليزي الأول لكرة القدم، السبت، رقم جاريث باري القياسي في عدد المباريات التي خاضها بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بمشاركته رقم 654 أمام برينتفورد، والـ 15 الموسم الجاري، والتي كسبها فريقه بهدفين نظيفين.

وكان الظهور الأول لميلنر «40 عامًا» مع ليدز يونايتد في العاشر من نوفمبر 2002 عندما نزل بديلًا عند الدقيقة 84 من مباراة فريقه ليدز يونايتد ضد وست هام «4-3».

وسجلت تلك المباراة أولى أرقام ميلنر القياسية حيث أصبح أصغر لاعب في ليدز والرابع بتاريخ المسابقة، عن عمر بلغ 16 عامًا و310 أيام، محطمًا بذلك رقم نيل أسبين القياسي بأربعة أيام، والذي دون عام 1982 بحسب «أوبتا».

ومنذ ظهوره الأول لعب ميلنر 49 بالمئة من مبارياته ضد أو مع خمسة آلاف لاعب شاركوا بالدوري الممتاز منذ انطلاقته موسم 1992-1993، ومن بين أولئك 300 لاعب زاملهم في الفرق التي لعب لها.

وللمفارقة فإن خمسة لاعبين فقط خاضوا 300 مباراة على الأقل ولم يلتقوا بميلنر ولو لمرة واحدة، وهم جاري ماكاليستر «325»، ولي ديكسون «305»، وبيتر أثيرتون «318»، مارتن كيون «323» وآلان رايت «305».

ولعب ميلنر تحت قيادة 21 مدربًا، أي أكثر باثنين من أي لاعب آخر، ومنهم الأكبر سنًا بوبي روبسون «1933» والأصغر فابيان هورزلر «1993»، مدربه الحالي، والذي يصغره بسبعة أعوام، وهي أكبر فجوة عمرية بين لاعب أكبر من مدربه في تاريخ المسابقة.

ويُعد جاريث باري أحد لاعبين اثنين فقط شاركا أساسيين في 100 مباراة على الأقل إلى جانب ميلنر «100»، وروبرتو فيرمينو «102 مع ليفربول».

ولعب باري في فريقين مختلفين مع ميلنر «أستون فيلا ومانشستر سيتي»، وهو واحد من تسعة حققوا هذا الإنجاز إلى جانب لي بوير، وإيريك باك، وآلان سميث، وآرون هيوز، ومارك فيدوكا، وحبيب باي، وكولو توريه، وآدم لالانا.

ومن بين 281 لاعبًا بدأ ميلنر مباراة إلى جانبهم، وُلد 14 منهم بعد ظهوره الأول نوفمبر 2002، وأبرزهم اليوناني تشارالامبوس كوستولاس، فقد لعب 138 مباراة بحلول الوقت الذي وُلد فيه زميله الحالي في مايو 2007.

ورغم مشاركاته القياسية لم تكن حصيلته التهديفية متناسبة مع عدد مبارياته إذ سجل ميلنر فقط 56 هدفًا، وكان أعلى رصيد له في موسم واحد سبعة، موسمي 2009-2010 و2016-2017.

وسجل ميلنر في 55 مباراة، ولا يزال سجله خاليًا من الهزائم عندما يزور الشباك، حيث فاز في 44 مباراة وتعادل 11. فقط البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم أرسنال سجل أكثر دون أن يخسر.

لكن مع ذلك فإن لأهدافه القليلة أهمية تاريخية، فزيارته لشباك سندرلاند 2002 جعلته أصغر هداف بتاريخ المسابقة، بعمر 16 عامًا و356 يومًا، وهو رقم حطمه جيمس فوجان في أبريل 2005 «16 عامًا و270 يومًا».

كما يعد ثاني أكبر المسجلين سنًا بهدفه من ركلة جزاء لصالح برايتون ضد مانشستر سيتي عن عمر 39 عامًا و239 يومًا خلف تيدي شيرينجهام، الذي سجل في ديسمبر 2006 لصالح وست هام ضد بورتسموث عن 40 عامًا و268 يومًا.

ومع ذلك، فقد أصبح ميلنر أكبر مسجل لركلات الجزاء سنًا، وهو رقم قياسي انتزعه من شيرينجهام أيضًا، متفوقًا عليه بفارق 92 يومًا.