الكهرباء تعطّل الخليج ونيوم 19 دقيقة

توقَّفت مباراة فريق الخليج الأول لكرة القدم وضيفه نيوم 19 دقيقةً بسبب عطلٍ في التيار الكهربائي بملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس»، السبت.

وأوقف الحكم فريح الجلعود المباراة في الدقيقة 49 بعد انقطاع الكهرباء بالملعب قبل أن يُطلِق صافرة استئناف اللعب عند الدقيقة 68، حسبَ التغطية المباشرة للمباراة على قنوات «ثمانية».

ويلعب الفريقان بطموحاتٍ مختلفةٍ ففي حين يُمنِّي الخليج النفس بالعودة إلى طريق الانتصارات بعد تعثره في سبع مبارياتٍ متتالية، يبحث الضيوف عن الفوز عقب خسارتهم في الجولة الماضية أمام القادسية.