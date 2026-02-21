إنتر يعزز الصدارة بثنائية ليتشي

عوَّض فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم خيبته القارية، وابتعد بعشر نقاط مؤقتًا في الصدارة بتغلُّبه على مضيفه ليتشي 2ـ0، السبت، ضمن الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

وانتظر إنتر الدقائق الـ 15 الأخيرة من المباراة لحسم نتيجتها بهدفين للأرميني هنريك مخيتاريان، لاعب وسطه، بتسديدةٍ نصف طائرةٍ وسط منطقة الجزاء «75»، ورأسيةٍ من المدافع السويسري مانويل أكانجي إثر ركنيةٍ، نفَّذها فيديريكو ديماركو «82».

وهذا الفوز السابع تواليًا لإنتر في الدوري، والـ 21 الموسم الجاري، ليُعزِّز موقعه في الصدارة بـ 64 نقطةً، ويبتعد بفارق عشر نقاطٍ أمام أقرب مطارديه جاره ميلان، الذي يستضيف بارما الأحد، فيما تجمَّدت نقاط ليتشي عند 24 في المركز الـ 17.

وعوَّض إنتر خسارته المفاجئة أمام مضيفه بودو جليمت النرويجي 1ـ3، الأربعاء، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، التي خسر مباراتها النهائية الموسم الماضي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.