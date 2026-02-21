السلوم: أعشق ماجد.. والزي بـ600

لفت المشجع النصراوي عبد الكريم السلوم الأنظار بارتدائه زيًا تراثيًا بالتزامن مع «يوم التأسيس» خلال مواجهة فريقه الأول لكرة القدم أمام الحزم، السبت، على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وكشف لـ«الرياضية» السلوم عن أن الزي الذي ارتداه استغرق يومًا كاملًا، وكلفه 500 ريال، إضافة إلى 100 ريال للعقال المقصب، مشيرًا إلى أنه استوحاه من منطقة الدرعية التاريخية.

وأوضح السلوم البالغ من العمر 55 عامًا أنه يشجع النصر منذ الصغر، مستعيدًا ذكرياته أيام رمز النصر، الأمير عبد الرحمن بن سعود، وأسطورة الكرة السعودية ماجد عبد الله الذي يحتفظ له بعديد من الصور على قناته.

وأبدى المشجع النصراوي ثقته في قدرة الأصفر العاصمي على تحقيق لقبي الدوري ودوري أبطال آسيا 2 الموسم الجاري.

وعن تزامن الجولة الـ23 مع يوم «التأسيس»، أجاب السلوم: «كل عام والوطن بخير، ونهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الكريم والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان».