بعد 50 يوما.. النصر يستعيد الصدارة

خطف فريق النصر الأول لكرة القدم صدارة دوري روشن السعودي بعد فوزه الكبير على ضيفه الحزم 4ـ0، السبت، على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ 23 «جولة يوم التأسيس».

ورفع الفريق النصراوي رصيده إلى 55 نقطةً، وانتزع الصدارة بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن الهلال الذي تراجع إلى المركز الثاني بـ 54 بعد تعادله مع الاتحاد 1ـ1 في المباراة التي جرت في التوقيت ذاته.

ونجح الأصفر العاصمي في استعادة الصدارة بعد 50 يومًا من فقدانها، وتحديدًا منذ خسارته أمام الأهلي 2ـ3 لحساب الجولة الـ 13، بالمواجهة التي جرت 2 يناير الماضي.

وشهدت مباراة الحزم تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي سجل الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين 13 و79، بينما تكفَّل الفرنسي كينسجلي كومان، والبرازيلي أنجيلو جابرييل بالثاني والثالث «30 و77».

على الجانب الآخر، بقي الحزم في المركز الـ 12 بعد أن تجمَّد رصيده عند 24 نقطةً.