أوساسونا يسقط الريال بعد 15 عاما

فاجأ فريق أوساسونا الإسباني الأول لكرة القدم ضيفه ريال مدريد بهدف قاتل ليخطف الفوز 2ـ1، السبت، لحساب الجولة الـ 25 من دوري الأولى، ليهدي برشلونة، أفضل فرصه لاسترداد الصدارة في حال تغلبه الأحد على ليفانتي.

وهذا هو الفوز الأول لأساسونا على الريال في ملعبه منذ 15 عامًا، بعد تغلبه بهدف نظيف في 30 يناير 2011 لحساب الجولة الـ 21، حيث خسر بعدها سبع مباريات وتعادل في خمسة. وإجمالًا هو الانتصار الـ 14 للفريق في 97 مباراة بالدوري ضد ضيفه مقابل 63 خسارة و20 تعادلًا.

افتتح الكرواتي أنتي بوديمير التسجيل لأساسونا «38» من ركلة جزاء، وعادل البرازيلي فينيسيوس جونيور النتيجة «73»، لكن راؤول جارسيا وجه لـ«الملكي» الضربة القاضية بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وبخسارته الثالثة الموسم الجاري، توقفت الانتصارات الثماني المتتالية للريال في الدوري وتجمّد رصيده عند 60 نقطة في المركز الأول وبات مهددًا بخسارة الصدارة لصالح برشلونة «58 نقطة».

اما أوساسونا الذي تغلب على الريال مدريد في ملعبه للمرة الأولى منذ عام 2011 بقيادة مدربه خوسيه أنتونيو كاماتشو عندما كان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يشرف على الفريق العاصمي، فرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع مبقيًا آماله بنيل إحدى البطاقات المؤهلة إلى مسابقة أوروبية قارية.

وخاض ريال مباراته الأولى منذ فوزه المثير على بنفيكا البرتغالي «1-0» في لشبونة ضمن ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بهدف وحيد لفينيسيوس الذي أشعل جدلًا واسعًا على خلفية اتهامه مهاجم بنفيكا، الأرجنتيني جانلوكا بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية له، فتح على إثرها في اليوم التالي الاتحاد الاوروبي تحقيقًا.

وفي ظل صافرات استهجان عارمة بحقه في ملعب «آل سادار»، واجه فينيسيوس وريال خصمًا عنيدًا على ملعب لم يخسر عليه في مبارياته الخمس الأخيرة.

ورغم أفضليته في الاستحواذ، إلا أن ريال عانى لترجمتها إلى فرص، بخلاف أوساسونا الذي نشطوا بالمرتدات، وتحديدًا عبر المهاجم بوديمير الذي كان أول من اختبر دفاع الـ«ميرينجي» بتسديدة على الطاير مرّت فوق المرمى «17».

وكاد بوديمير يفتتح التسجيل لكن حارس المرمى الدولي البلجيكي تيبو كورتوا تصدى لمحاولته ببسالة كبيرة «25»، قبل أن يقف القائم في وجه محاولة للكرواتي بعد أربع دقائق.

وأثمرت جهود بوديمير أخيرًا بعد حصوله على ركلة جزاء إثر خطأ من كورتوا بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد VAR فانبرى لها بنفسه بنجاح مانحا أوساسونا التقدم «38».

وحاول ريال في مستهل الشوط الثاني الضغط على مرمى أوساسونا، وتسنت له فرصة عبر التركي أردا جولر لكن تسديدته القوية من خارج المنطقة مرت على مقربة من العارضة «56».

وفي ظل انعدام الحلول، لجأ مدرب الريال، ألفارو أربيلوا إلى بعض التغييرات، فزجّ بالمدافع الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد والمهاجم المغربي ابراهيم دياز.

ونشط هجوم الضيوف في الثلث الأخير من المباراة، وكان الإنذار الأكبر عندما وضع الفرنسي كيليان مبابي الكرة داخل الشباك، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل «70».

لكن ما لبث أن فرض ريال التعادل بواسطة فينيسيوس المنقذ مجددًا، بمتابعته بيمناه من مسافة قريبة تمريرة عرضية للدولي الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي «73».

وخسر البديل داني سيبايوس الكرة برعونة في نصف ملعب ريال فاستغلها أصحاب الأرض عبر مورو الذي مررها إلى جارسيا المتوغل داخل المنطقة فراوغ المدافع راوول أسنسيو بشكل رائع، قبل أن يضعها في الزاوية اليسرى البعيدة «90».

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها سقط ريال بيتيس في فخ التعادل مع ضيفه رايو فايكانو 1-1. وكان بيتيس البادئ بالتسجيل عبر الكونغولي الديموقراطي سيدريك باكامبو «16»، وردّ إيزي بالاسيون بالتعادل «42».

كما خيّم التعادل على نتيجة ريال سوسييداد وضيفه ريال أوفييدو 3-3. ورفع سوسييداد رصيده إلى 32 نقطة في المركز العاشر، وأوفييدو إلى 17 في المركز الـ 20 والأخير.