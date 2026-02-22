لايبزيج يوقف انتصارات دورتموند

سجل فابيو سيلفا هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم للتعادل 2-2 مع مضيفه لايبزيج السبت، لحساب الجولة الـ 23، ويقلص الفارق الذي يفصله خلف بايرن ميونيخ المتصدر إلى ثماني نقاط.

وبدا دورتموند،، في طريقه للخسارة بعد أن سجل كريستوف باومجارتنر هدفين من مسافة قريبة في الشوط الأول. لكنه عاد في النتيجة بعد الاستراحة وسجل رومولو هدفًا عن طريق الخطأ في مرماه بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني ليشعل آمال الفريق الضيف. واستغل سيلفا الفرصة وسجل هدف التعادل بقدمه اليسرى بعد خمس دقائق من الوقت بدل الضائع.

وبهذا يحافظ دورتموند على سجله خاليًا من الهزائم في آخر ثماني مباريات خارج ملعبه، لكن سلسلة انتصاراته الستة انتهت في ملعب «رد بول أرينا».

وبدا ماكس بير وكأنه سيضع دورتموند في المقدمة بعد ثماني دقائق من بداية المباراة، لكن تسديدته ذهبت مباشرة إلى الحارس مارتن فانديفوردت، ثم سيطر لايبزيج على المباراة.

وتقدم باومجارتنر في النتيجة عند الدقيقة 20 عندما أرسل يان ديوماندي تمريرة عرضية منخفضة إلى داخل منطقة الجزاء ليحولها بقدمه اليمنى وظهره للمرمى.

واحتسب الحكم الهدف بعد التحقق من عدم وجود تسلل. وسجل باومجارتنر هدفه العاشر الموسم الجاري، وضاعف تقدم فريقه بفضل تحركه في توقيت مثالي لإنهاء تمريرة عرضية من ديفيد راوم «39».

وبعدما حقق انتصارًا واحدًا في ست مباريات، احتل لايبزيج المركز الخامس في الترتيب، بفارق نقطة واحدة خلف شتوتجارت الذي يحل ضيفًا على هايدنهايم الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، سجل هاري كين ثنائية للمرة الثامنة الموسم الجاري ليقود بايرن ميونيخ للفوز 3-2 على أينتراخت فرانكفورت. وسيحل ضيفًا على دورتموند الأسبوع المقبل.