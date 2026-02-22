بالنتيجة المفضلة.. الاتحاد يتحدى النقص ويقهر الهلال ويهدي النصراويين الصدارة

جدد فريق الهلال الأول لكرة القدم وضيفه الاتحاد مسلسل التعادلات بينهما، بعد أن انتهت المواجهة التي جمعتهما، السبت، بالتعادل 1-1 ضمن جولة «يوم التأسيس» الـ23 من دوري روشن السعودي، على ملعب المملكة أرينا.

وبادر الهلال بالتسجيل مبكرًا عن طريق البرازيلي مالكوم فيليبي عند الدقيقة 5، بعدما استثمر تمريرة زميله سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء.

ولم تمضِ سوى أربع دقائق حتى تلقى الاتحادي حسن كادش بطاقة حمراء عند الدقيقة 9، ليُكمل «النمور» المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، نجح الاتحاد في العودة خلال الشوط الثاني، بعدما أدرك الجزائري حسام عوار التعادل عند الدقيقة 53 بضربة رأس، إثر عرضية من زميله مهند الشنقيطي، ليمنح فريقه نقطة ثمينة في قمة الجولة.

وشهدت الدقائق المتبقية تبادلًا للفرص بين الفريقين بحثًا عن هدف الانتصار، إلا أن المحاولات لم تُترجم إلى أهداف، لتنتهي القمة بالتعادل في «مسرح المملكة أرينا».

وبحسب إحصائيات موقع «ترانسفير ماركت»، تُعد نتيجة 1-1 الأكثر تكرارًا في تاريخ تعادلات الفريقين بواقع 5 مرات، فيما حضرت نتيجة 0-0 أربع مرات، و2-2 مرتين، ليصل إجمالي بينهما إلى 11 تعادلًا.

وعلى الرغم من نجاح الاتحاد في الخروج بالتعادل، إلا أنه لم ينجح في تحقيق الانتصار على الهلال دوريًا منذ 9 مواسم، إذ شهدت تلك الفترة 5 انتصارات هلالية مقابل 4 تعادلات، فيما يعود آخر فوز اتحادي إلى موسم 2016-2017 بنتيجة 2-0.

وبهذه النتيجة، فقد الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي لصالح النصر، الذي يتقدم عليه بفارق نقطة.

في المقابل، رفع الاتحاد رصيده إلى 38 نقطة، جمعها من 11 انتصارًا و5 تعادلات مقابل 6 هزائم.

ويحل الهلال ضيفًا على التعاون، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ10، التي أُجلت بسبب مشاركة المنتخب السعودي في النسخة الماضية من كأس العرب، فيما يواجه الاتحاد نظيره الحزم في اليوم ذاته.