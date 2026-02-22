بهدف عوار.. الاتحاد يكسر شراكة النصر

كسر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم شراكته مع النصر، ليصبح أكثر نادٍ هزّ شباك الهلال في دوري روشن السعودي، عقب المواجهة التي جمعتهما، السبت، ضمن الجولة «يوم التأسيس» الـ23 على ملعب المملكة أرينا، وفقًا لإحصاءات موقع «أوبتا».

وبحسب الأرقام ذاتها، رفع الاتحاد حصيلته التهديفية في مرمى الهلال إلى 41 هدفًا منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008-2009، متقدمًا على النصر الذي حل ثانيًا بـ 40 هدفًا.

وجاء الهدف الذي منح الاتحاد الانفراد بالرقم عبر الجزائري حسام عوار، الذي سجل عند الدقيقة 53 برأسية متقنة، مستفيدًا من عرضية زميله مهند الشنقيطي، ليضيف هدفًا جديدًا إلى سجل الفريق الجداوي أمام «الأزرق» في الدوري.

وانتهت المواجهة التي احتضنها ملعب المملكة أرينا بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الـ23 من دوري «روشن».