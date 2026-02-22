أمام الخليج.. نيوم يسجّل الانتصار التاسع

حسم فريق نيوم الأول لكرة القدم انتصاره التاسع في دوري روشن، بعد فوزه على الخليج 1ـ0 في المواجهة التي جمعتهما، السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة الـ23 «جولة يوم التأسيس».

وشهد الشوط الأول طرد اليوناني ديميتريوس كوربيليس لاعب الخليج عند الدقيقة «15»، قبل أن يغادر ثامر الخيبري مصابًا «23»، ويشارك بدلًا منه منصور حمزي، لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

وتوقفت المباراة مطلع الشوط الثاني لمدة 19 دقيقة بعد عطل مفاجئ في الإضاءة «48»، وعند عودة المباراة بعد توقفها، ألغت تقنية الفيديو هدف المالي أمادو كوني، لاعب نيوم «55 » بداعي التسلل.

وسجّل الفرنسي ألكسندر لاكازيت هدف الحسم لنيوم من ركلة جزاء «88»، وفي الوقت بدل الضائع 90+1 خرج البرتغالي بيدرو ريبوتشو مصابًا، ودخل صالح العمري بدلًا منه.

وحافظ نيوم على مركزه الثامن بـ31 نقطة من 9 انتصارات و4 تعادلات و9 خسائر، فيما بقي الخليج تاسعًا برصيد 27 نقطة من 7 انتصارات و6 تعادلات و9 هزائم.