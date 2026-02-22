آخر الأخبار
لاكازيت.. احتفال تاسع
2026.02.22 | 12:41 am
احتفل الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم فريق نيوم الأول لكرة القدم، بهدفه التاسع في دوري روشن الذي أحرزه في مرمى الخليج، وكان سببًا في تحقيق الانتصار تصوير: عيسى الدبيسي
