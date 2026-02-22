كونسيساو: هددناهم بالعشرة.. والفرق مع الهلاليين واضح

أوضح البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أن لاعبيه بحثوا عن الانتصار أمام الهلال على الرغم من النقص العددي بعد التعادل الذي جمعهما، السبت، على ملعب المملكة أرينا ضمن جولة «يوم التأسيس» الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقال المدرب البرتغالي في المؤتمر الذي عقد بعد المواجهة: «الطرد كان صعبًا، خصوصًا أنه جاء في أول عشر دقائق من بداية المباراة، وهي مواجهة كبيرة. لكني أحب أن أبارك للاعبين على الروح المعنوية العالية، وأهنئهم على هذا الأداء»

وأضاف: «نحترم قرارات الحكام، وبخصوص البطاقات الحمراء، لم تكن جميعها صحيحة بحقنا.. لقطة اليوم كانت «50-50»، لكن مهمتي كمدرب هي إيجاد الحلول بعد الطرد وصناعة خيارات تساعد الفريق على الاستمرار في المباراة».

وأكمل: «خرج منا لاعب في مركزٍ حساس، لكن رغم ذلك قدّمنا كل شيء. طبيعي أن تتغيّر المشاعر والأحاسيس، وكذلك الجوانب البدنية والفنية».

وأردف: «نحضر لكل مباراة من أجل الفوز، ولن يختلف الأمر بوجود كادش أو عدمه. لكن المؤكد أن طريقة اللعب تغيّرت بعد الطرد، كنا ندافع من أجل أن نهاجم. وصلنا إلى مرمى الهلال كثيرًا، ولم نكن نضيّع الوقت».

وفيما يخص الحلول بدكة البدلاء قال: «الهلال لعب بأربعة لاعبين محليين، ولديه بدلاء أجانب على الدكة، بينما أنا غاب عني لاعبان».

وتابع: «انظروا إلى دكة البدلاء. أنا لا أقلّل من لاعبيّ، لكن هناك فروقات واضحة بين الدكتين».

وعن مستويات المالي محمدو دومبيا لاعب الوسط: «أنا سعيد بأدائه، لكنه ما زال بحاجة إلى مزيد من الخبرة والتعلّم. ومع ذلك، الفريق لم يكن دومبيا وحده، بل كان أداءً جماعيًا».

وبارك المدرب البرتغالي للسعوديين بمناسبة يوم التأسيس قائلًا: «أبارك أولًا للشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس. هذه الدولة استقبلتني بكل حب لاستكمال مشواري التدريبي، ويسعدني أن أهنئ الجميع بذكرى تأسيس السعودية».