موناكو يصعق لانس بثلاثية

قلب فريق موناكو الأول لكرة القدم تأخره بهدفين إلى فوز على لانس 3-2، السبت، لحساب الجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي، ويهدي الصدارة لباريس سان جيرمان الذي تغلب بدوره على ميتز اليوم نفسه.

وبهذه النتيجة صعد موناكو إلى المركز السادس برصيد 34 نقطة، فيما تجمد لانس بـ 52 نقطة، وخسر الصدارة بفارق نقطة لصالح باريس سان جيرمان حامل اللقب.

وكان لانس على الطريق الصحيح لتحقيق الفوز عندما منحه أودسون إدوارد وفلوريان توفان التقدم بهدفين نظيفين، لكن موناكو هدد منافسه طوال المباراة وقلب النتيجة في الشوط الثاني.

وقلص فولارين بالوجون الفارق بهدف قبل أن يسجل دينيس زكريا وأنسو فاتي هدفين في غضون دقيقتين ليحسم الثلاثة الفوز لفريقهم.

وتقدم لانس بفضل تسديدة رائعة من إدوارد في غضون ثلاث دقائق. ومرر أدريان توماسون تمريرة عرضية برأسه إلى إدوارد، الذي سدد الكرة بقوة في الشباك من مسافة 15 ياردة.

ووسع أصحاب الأرض تقدمهم في الدقيقة 56 عندما استغل توفان الكرة المرتدة إليه بسرعة ليسجل من مسافة قريبة.

لكن فريق إمارة موناكو رد بعدها بست دقائق عندما استلم بالوجون تمريرة من مامادو كوليبالي وأطلق تسديدة أرضية في الشباك.

وبعد ذلك، غيّر هدفان في غضون دقيقتين مجرى المباراة، حيث سجل زكريا هدفًا بضربة رأس صاروخية من مسافة قريبة ليعادل النتيجة، قبل أن تمنح لحظة تألق من فاتي، المعار من برشلونة الإسباني، التقدم للضيوف.

واستحوذ فاتي على الكرة بعد خطأ دفاعي من فريق لانس عند خط منتصف الملعب قبل أن يرسل الكرة من فوق الحارس روبان ريسيه.

وشارك السعودي سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، في مباراته الـ 15 مع لانس، والخامسة أساسيًا في الدوري الموسم الجاري، وحصل على بطاقته الصفراء الأولى.