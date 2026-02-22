دونيس: فقدنا لاعبين مبكرا.. والنقص العددي صعّب المهمة

أبدى اليوناني جورجيس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، استياءه من الظروف التي رافقت مواجهة نيوم، السبت، ضمن مباريات الجولة 23 من دوري روشن السعودي،« جولة يوم التأسيس»، مؤكدًا أن خسارة لاعبين قبل وخلال المباراة عقدت المهمة بشكل كبير.

وقال دونيس: «كانت مباراة معقدة جدًا، خسرنا جوشوا في الإحماء، ثم فقدنا لاعبًا آخر بالطرد، ومع ذلك حاولنا بكل شغف وبكل ما نملك، اللعب وقتًا طويلًا بنقص عددي أمر صعب للغاية».

وأضاف: «أمامنا الآن يومان فقط قبل المباراة المقبلة، ولم نكن مركزين جيدًا للتعويض والعودة بسرعة».

وعن إصابة جوشوا أوضح مدرب الخليج: «إصابته كانت مفاجئة، أدى كل التمارين طوال الأسبوع، لكنه شعر بآلام في العضلة الضامة خلال التسخين».