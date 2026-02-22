جيسوس: النصر كان بعيدا عن الدوري.. وغياب الجمهور مؤسف

أبدى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، سعادته بالفوز على الحزم 4ـ0، السبت، ضمن «جولة يوم التأسيس» الـ 23 من دوري روشن السعودي، مشدِّدًا على أهمية الاستمرار في الصدارة حتى نهاية الموسم.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المواجهة: «الأهم من الفوز هو أن الفريق لعب بشغفٍ كبيرٍ، ولم يستقبل أهدافًا، كما استرجعنا الفارق بينا وبين الهلال، وتصدَّرنا. من المهم وجودنا في الصدارة حتى نهاية الموسم».

وأضاف: «النصر في إمكانه أن يبقى في الصدارة. في الأعوام الماضية كان الفريق بعيدًا عن المنافسة على لقب الدوري، وكان الفارق كبيرًا بينه وبين الفرق الأخرى في المقدمة، إذ وصل إلى 16 و17 نقطةً. حاليًّا يجب العمل على الفوز والمحافظة على الصدارة».

وعن عدم استقبال فريقه أهدافًا في المباريات الأخيرة، أجاب المدرب: «طريقة دفاعنا لم تتغيَّر، لكن صرنا كتلةً كاملةً بكثرة عدد المدافعين، والدليل أننا لم نستقبل أهدافًا في ثماني مواجهاتٍ».

وتطرَّق جيسوس إلى حضور الجماهير النصراوية قائلًا: «مع الأسف كنت أتوقَّع حضورًا أكثر في المدرَّجات، وأتمنى أن أرى الملعب ممتلئًا في المواجهات المقبلة، وثقتي كبيرةٌ في جماهير النصر». وتابع: «المباريات تسهل على النصر في ملعبه حينما يكون المدرَّج مملوءًا، وتصعب عليه حينما يكون فارغًا».

وذكر البرتغالي: «رسالتي للاعبين والجماهير أن نزيد من العمل سويًّا حتى نحافظ على الصدارة فالفرق الأخرى تتنافس بقوةٍ مثل الهلال، والأهلي، والاتحاد، والقادسية».

وشدَّد جيسوس على أهمية التعامل بشكلٍ جيدٍ مع المباريات التي تُلعَب في شهر رمضان كيلا يحدث إرهاقٌ وإصاباتٌ بين اللاعبين.

وعن مناسبة «يوم التأسيس»، ردَّ جيسوس: «هي مناسبةٌ جميلةٌ للسعوديين، ويُظهِرون فيها حبهم لبلدهم، ومن المهم لي ولجميع الأجانب أن نرى ذلك، وأنا كريستيانو رونالدو نحترم عادات البلاد، ونفرح لفرحهم، ونفتخر بهم».