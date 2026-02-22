جالتيه: كانت صعبة.. وغياب كينج أسعدني

أكد الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، أن فريقه خطف فوزًا مهمًا أمام الخليج، ضمن مباريات الجولة 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس»، رغم صعوبة المواجهة وتراجع مستوى الأداء مقارنة بمباريات سابقة.

وقال جالتييه: «كانت مباراة صعبة أمام فريق قوي على أرضه، لعبنا معظم الوقت بزيادة عددية بعد طرد لاعب الخليج، لكن التوفيق غاب عنّا في استثمار الفرص، في الشوط الثاني تحسنت الأمور نسبيًا مع التغييرات، ورغم تحكمنا في المباراة لم نخلق العدد الكافي من الفرص التي ننتظرها، وكان ينقصنا اللمسة الأخيرة».

وأضاف: «على الرغم من ذلك، أنا سعيد بروح اللاعبين والرغبة والإصرار، وهذه الجوانب تُرجمت في النهاية إلى فوز مهم».

وتابع مدرب نيوم حديثه قائلًا: «من أسبوعين لعبنا مباراة ممتازة في نفس الملعب أمام القادسية ولم نحقق الفوز، واليوم قدمنا مستوى أقل مما نطمح له، لكننا نجحنا في الخروج بالنقاط الثلاث».

وختم حديثه: «اليوم كنا محظوظين بعدم تمكن مشاركة لاعب الخليج جوشوا كينج في المباراة لإصابته فهو أحد أهم اللاعبين في الدوري وأتمنى له السلامة».