عودة الصدارة

استعاد فريق النصر الأول لكرة القدم صدارة دوري روشن السعودي بعد فوزه على الحزم 4ـ0، السبت، على ملعب الأول بارك ضمن جولة «يوم التأسيس» الـ23 من البطولة تصوير: عبد العزيز النومان ويزيد الضويحي