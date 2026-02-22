ظهر الأحد.. الأهلي يغادر إلى أبها

قرر الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مغادرة بعثة الفريق إلى أبها، ظهر الأحد، لخوض مواجهة ضمك، وإجراء التدريب الختامي على ملعب اللقاء، للمرة الأولى خلال الموسم الجاري، في المسابقات المحلية، وذلك لتجنب إرهاق اللاعبين، بسبب تأخر التدريبات في رمضان .

ميدانيًا، شهد تدريب الأهلي، السبت، مشاركة التركي ميريح ديميرال، مدافع الفريق، في تدريبات الفريق الجماعية، ومن المقرر أن يحدد يايسله، انضمامه لقائمة الفريق التي تواجه ضمك من عدمها إذ ما زال اللاعب التركي يحتاج إلى تأهيل أكثر قبل دخوله في المباريات الرسمية.

يذكر أن الأهلي يأتي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر النصر، فيما يأتي ضمك في الـ16 برصيد 15 نقطة.