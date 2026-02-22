إنزاجي: أهدرنا هدفين.. والاتحاد ثابت

اعترف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بظهور «الأزرق» بعيدًا عن مستواه المعهود في مباراة «الكلاسيكو» أمام الاتحاد، السبت، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس».

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1ـ1، قال: «من الطبيعي وجود حالةٍ من الحزن بعد التعادل. كان يفترض علينا تسجيل أكثر من هدفٍ واحدٍ في الشوط الأول حتى ننال أفضليةً مريحةً، لكننا أهدرنا الفرص، ثم أدرك الاتحاد التعادل في الشوط الثاني».

وأضاف: «لعبنا جيدًا في الشوط الأول، لكن في الثاني لم نظهر بالصورة المطلوبة، وخرجنا بتعادلٍ رابعٍ في آخر ست مبارياتٍ».

وتابع: «الصراعات الثنائية لم تكن في صالحنا خلال المباراة، ولم نظهر بمستوانا المعهود، بينما قدَّم الاتحاديون أداءً ثابتًا».

وأردف: «كان من الممكن تغيير الأمور لو سجلنا هدفين في بداية المباراة عندما كنّا نلعب بصورةٍ جيدةٍ، لكن بنزيما وثيو أضاعا فرصتين، وتألق حارس الاتحاد».

ونوَّه إلى عاملٍ إضافي سلبي بالقول: «التركيز نقطةٌ مهمةٌ جدًّا، فهو يساعد اللاعبين على تقديم المستوى المأمول، ويجعلهم أكثر فاعليةً، وكان يجب رفع درجة التركيز خاصَّةً بعد طرد لاعب الاتحاد».

ووعد الإيطالي بالعمل على معالجة الأخطاء لتلافي تكرار ما حدث في المباراة خلال الاستحقاقات المقبلة.

وعن سبب عدم توجُّه اللاعبين لتحية الجماهير بعد نهاية المباراة، خلافًا للتقليد المتَّبع، أوضح: «جماهير الهلال تقف دائمًا خلف الفريق من بداية المباراة وحتى نهايتها، وأحث اللاعبين باستمرار على تحيتها، وأود انتهاز الفرصة لتهنئة الجماهير وجميع السعوديين بمناسبة يوم التأسيس».

وبالتعادل، فقدَ الهلال صدارة جدول الترتيب لمصلحة النصر الذي أصبح متقدمًا عليه بفارق نقطةٍ واحدةٍ.