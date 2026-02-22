الانتصار لأجل الوطن

يعتبر دوري أبطال آسيا 2 ثاني أقوى بطولة في آسيا للأندية، وفيها من الفرق الآسيوية الكبيرة والتي شاركت كثيرًا في النخبة وتعتبر من أقوى الفرق في الدوريات المحلية كالوصل الإماراتي والاستقلال وسباهان الإيرانيين والأهلي القطري، بالإضافة لفرق الشرق مثل ماكارثر الأسترالي وجامبا الياباني، إلا أن الفريق الأشهر في هذه البطولة هو نادي النصر السعودي والذي يملك التاريخ والجماهيرية الكبيرة كونه الحاصل على كأس الكؤوس والسوبر الآسيوية وأول نادٍ آسيوي شارك في بطولة العالم للأندية.

بالإضافة إلى حضور النجوم العالميين في صفوفه وعلى رأسهم الأسطورة العالمية ومعشوق جماهير الأرض كريستيانو رونالدو.

لعب النصر في هذه البطولة في الصف الثاني وحقق انتصارات متتالية وأرقامًا هي الأفضل بين فرق البطولة.

وبعد أن وصل إلى ربع النهائي صرح مدربه جيسوس بأن البطولة مطلب للفريق، وهذا يدل على إمكانية استعانته بالفريق الأول بقية الأدوار.

أهمية البطولة ليست فقط في كونها بطولة قارية رسمية تضاف إلى سجلات أندية الوطن، بل تتعدى ذلك إلى أن الحصول عليها يعني حصول الفرق السعودية على أربعة مقاعد في بطولة آسيا للنخبة، ومن هنا يجب علينا أن نقف مع النصر بصفته ممثل الوطن، ونعمل على انتصاره لأجل الوطن.

لست ممن يخلطون بين الوطنية والتشجيع الرياضي، فلكل مشجع فريق يحبه وآخر منافس لا يتمنى له الانتصار، لكن جلب مقعد رابع هو مطلبنا جميعًا، ونتمنى أن يتكرر في كل نسخة لآسيا 2 ومع أي فريق سعودي.

موقعة الأربعاء القادم ستكون هي الأهم، لأنها أمام فريق الوصل الأكثر صعوبة في هذه البطولة، كما أن النصر ما زال شبه تائه بين أهمية البطولة والتدوير للدوري.