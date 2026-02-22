أربيلوا: افتقدنا السرعة.. ومواجهة بنفكيا أهم

أبدى ألفارو أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، أسفه للخسارة أمام أوساسونا 1-2، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري، لكنه أكد عدم تأثرهم بالنتيجة وسيواصلون العمل.

وقال أربيلوا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي عقب المباراة: «لا أحد يحب الخسارة، ونحن أولهم، لكننا لن نتأثر، بالأمس قلت إننا سنواصل العمل في موسم طويل للغاية، وأنه قد بدأ للتو، حتى وأن كان ذلك نوع من المبالغة ما زلت أظن أن الطريق طويلٌ».

وأضاف: «في الشوط الأول، سيطرنا على مجريات اللعب في بعض الأحيان، لكننا نفتقر إلى السرعة في هجماتنا ضد أي دفاع متكتل، إما أن ننقل الكرة بسرعة أكبر، أو سيدافعون بسهولة بالغة. هذا أمر نحتاج إلى مواصلة تحسينه والعمل عليه».

وتابع أربيلوا: «يجب أن نكون قادرين على اختراق دفاعات الخصم من الجهتين اليمنى واليسرى، حاليًا، نركز معظم لعبنا على الجناح الأيسر، وعلينا أن نكون قادرين على فعل الشيء نفسه على الجانب الآخر..نحتاج إلى بذل جهد كبير لأن لدينا مباراة مهمة أخرى يوم الأربعاء».

وعن مبابي قال أربيلوا: «لقد خضع للراحة مطلع الأسبوع الماضي إذا لم أكن مخطئًا بشأن ذلك، لم يلعب أمام ريال سوسيداد، وهو فريق قوي، حينما نظن أنه غير جاهز للعب لا يمكننا المجازفة بذلك، هذا ليس قراري بمفردي، أناقش ذلك مع الأطباء ومعه أيضًا، وحينما يشعر بجاهزيته سيلعب».

وسيستضيف الريال الأربعاء المقبل بنفكيا البرتغالي في إياب محلق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز ذهابًا بهدف وحيد من توقيع مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.