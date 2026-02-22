في ليلة الصدارة.. بينتو يعادل بونو

حافظ البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، على شباكه نظيفة للمرة السادسة تواليًا، والسابعة في النسخة الجارية لدوري روشن السعودي بعدما خرج فريقه منتصرًا على الحزم 4-0، السبت على ملعب الأول بارك لحساب الجولة الـ23 «يوم التأسيس».

وبدأ حارس المرمى البرازيلي سلسلة الـ«كلين شيت» أمام التعاون في المواجهة التي حسمها الفريق النصراوي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ18، وواصلها في لقاء الأخدود «3-0»، والرياض «1-0»، والاتحاد «2-0»، والفتح «2-0»، وأكمله أمام الحزم في المواجهة التي استعاد من خلالها فريقه الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة متفوقًا بنقطة عن الهلال الذي تراجع إلى المركز الثاني عقب تعادله مع الاتحاد 1-1.

وقبل المباريات الست المتتالية، حقق بينتو «كلين شيت» آخر حينما أسهم في فوز فريقه على الاتحاد 2-0 ضمن منافسات الدور الأول من الدوري.

وتساوى البرازيلي بينتو مع المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال، والسلوفاكي مارين روداك حارس مرمى الاتفاق، اللذين خرجا بشباك نظيفة سبع مرات في القائمة التي يتصدرها السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي «9 كلين شيت».