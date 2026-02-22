سيتي يضرب نيوكاسل.. ويقترب من أرسنال

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم فوزه الثالث تواليًا عندما تغلب على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2-1، السبت، لحساب الجولة الـ 27 للدوري الممتاز، مشددًا الخناق على أرسنال المتصدر.

واستهل سيتي المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكرًا لاعب الوسط الشاب نيكو أورايلي «20 عامًا» بتسديدة يسارية قوية من حافة المنطقة إثر تمريرة من الدولي المصري عمر مرموش فأسكنها على يمين الحارس نيك بوب «14».

وأدرك نيوكاسل التعادل بعد ثماني دقائق فقط بتسديدة محكمة للويس هال من خارج منطقة الجزاء إثر تمريرة من جايكوب رامسي لتستقر على يمين الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما «22». وأعاد أورايلي التقدم مجددًا لسيتي برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية للدولي النروجي إيرلينج هالاند «27».

وهو الفوز الخامس تواليًا في مختلف المسابقات، والثالث تواليًا في الدوري، والـ 17 الموسم الجاري لسيتي الذي رفع رصيده الى 56 نقطة مقلصًا الفارق إلى نقطتين مع أرسنال الذي يحلّ ضيفًا على جاره توتنام الأحد.

لكن بغضّ النظر عن نتيجة «ديربي» شمال لندن، فإن سيتي ما زال يملك مصيره بين يديه، إذ سيخوض رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا مباراة مؤجلة مقارنة بـ «المدفعجية» بعد نهاية الأسبوع الجاري، كما يستضيف أرسنال في أبريل، علمًا بأن 11 فوزًا متتاليًا من الآن فصاعدًا سيضمن لسيتي لقبه السابع في عهد جوارديولا.

ولم يسبق لنيوكاسل أن حقّق أي فوز خلال 20 زيارة سابقة لملعب الاتحاد بالدوري، كما خسر عليه في نصف نهائي كأس الرابطة الموسم الجاري.