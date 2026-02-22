الحمراء في «الكلاسيكو».. كادش رابع اتحادي

اضطرَّ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى اللعب منقوصًا أمام الهلال للمرة الرابعة في دوري المحترفين، ومع ذلك استطاع الخروج بنقطة التعادل 1ـ1 من معقل الأزرق، السبت، ضمن الجولة الـ 23 «جولة يوم التأسيس».

وأكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين بدءًا من الدقيقة التاسعة بعد طرد مدافعه حسن كادش ببطاقةٍ حمراء مباشرة.

وحسبَ بيانات موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، أصبح كادش رابع لاعبٍ اتحادي يُطرد أمام الهلال في «المحترفين»، بينما تعرَّض ثنائي هلالي فقط للعقوبة ذاتها خلال مواجهات «النمور» مع الفريق العاصمي ضمن البطولة.

وللمرة الأولى يتفادى الاتحاد الهزيمة من الهلال في مباراة «كلاسيكو» ضمن بطولة الدوري، طُرِدَ خلالها أحد لاعبيه.

وفي مباراةٍ بين الفريقين بتاريخ 29 مارس 2013، طُرِدَ من الاتحاد لاعبه إبراهيم هزازي خلال الدقائق الأخيرة، وفاز الهلال 4ـ2.

وطُرِدَ منه لاعبه فهد المولد خلال الدقائق الأخيرة أيضًا من مباراته مع الهلال في 5 مارس 2017، وخسر 1ـ3.

وخسر أمام الهلال بالنتيجة ذاتها في 21 سبتمبر 2019، ويومها حصل لاعبه عبد الإله المالكي على بطاقتين صفراوين، وغادر الملعب مطرودًا.

في المقابل، طُرِدَ من الهلال لاعبه خالد عزيز خلال مباراةٍ أنهاها الاتحاد فائزًا 2ـ1 بتاريخ 12 أبريل 2009، والروماني ميريل رادوي في «كلاسيكو» حسمه «النمور» بالنتيجة ذاتها مساء 18 مارس 2010.