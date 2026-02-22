باريس يزيد متاعب ميتز.. ويسترد الصدارة

استردَّ فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم صدارة الدوري الفرنسي، السبت، بفوزه على ضيفه ميتز، متذيل الترتيب، 3ـ0 بعد تعثر لانس على ملعبه أمام موناكو.

ويملك باريس، حامل اللقب، 54 نقطةً من 23 مباراةً، أي أكثر بنقطتين من لانس، الذي تراجع إلى المركز الثاني بعد أن فرَّط في تقدمه بهدفين، ليخسر 3ـ2 أمام موناكو.

وتقدم سان جيرمان في غضون ثلاث دقائق أمام ميتز، وكان ذلك سهلًا للغاية، إذ مرَّر وارن زاير إيمري الكرة إلى ديزيريه دوي الذي انفرد بالمرمى بينما كان دفاع الضيوف متقدمًا، وانطلق دوي دون أي رقابةٍ مسجلًا هدفه التاسع الموسم الجاري.

وأضاف سان جيرمان هدفًا ثانيًا في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول عندما فشل ميتز في إبعاد ركلةٍ ركنيةٍ، ووجَّه جونزالو راموس الكرة مرةً أخرى عبر المرمى، ما سمح لبرادلي باركولا بتسجيل الثاني برأسه في الشباك.

وانتظر باريس حتى الدقيقة 77 ليسجل هدفه الثالث عندما استحوذ الكرة على حافة منطقة جزاء ميتز، وأطلق جونزالو راموس تسديدةً قويةً من زاويةٍ ضيقةٍ، استقرَّت في المرمى.