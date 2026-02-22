أتلتيكو يعاقب إسبانيول برباعية

سحق فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم ضيفه إسبانيول 4ـ2، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 48 نقطةً في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف فياريال الثالث، الذي لديه مباراةٌ مؤجَّلةٌ. على الجانب الآخر، تجمَّدت نقاط إسبانيول السادس عند 35.

وتقدَّم إسبانيول بهدفٍ من مجهودٍ فردي للاعبه خوفري كاريراس في الدقيقة 6 متسبِّبًا في مفاجأةٍ سيئةٍ لجماهير الفريق المضيف. ونجح أتلتيكو في إدراك التعادل «21» عن طريق النرويجي ألكسندر سورلوث الذي أكمل عرضية زميله ماركوس يورينتي في الشباك.

وفي الدقيقة 49 سجل الأرجنتيني جوليانو سيميوني الهدف الثاني لأتلتيكو بعد تمريرةٍ تلقَّاها من أليكس باينا، لينجح فريقه بالتقدم للمرة الأولى في المباراة.

وسجل النيجيري أديمولا لوكمان الهدف الثالث لأتلتيكو «58» بعد عرضيةٍ من ماتيو روجيري، فيما أضاف سورلوث الهدف الثاني له والرابع لفريقه «72» بإسهامٍ من روجيري أيضًا. وفي الدقيقة 80، أحرز إيدو إكسبوسيتو الهدف الثاني لإسبانيول مقلِّصًا الفارق إلى 2-4.