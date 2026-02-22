الاتفاق يقترب من تجديد عقد الشهري

تتجه إدارة نادي الاتفاق، نحو تفعيل بند التجديد لعقد السعودي سعد الشهري، مدرب الفريق الأول لكرة القدم موسمًا آخر، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن لجنة كرة القدم في النادي الشرقي، بدأت رسم ملامح الموسم المقبل عبر خطة استراتيجية شاملة، يتقدمها التوجه نحو تجديد عقد المدرب، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد اتفاق الطرفين.

وبيّن أن إدارة النادي برئاسة سامر المسحل، وضعت تصوراتها للفريق الأول من خلال الرسم الفني الذي يعتمد على منهجية اللعب الشامل، والمرونة في البناء والاستحواذ، إلى جانب التنظيم الدفاعي الفعّال وسرعة التحولات، بالاعتماد على طريقة لعب 1/3/2/4 وربما يعود إلى طريقة لعب 2/5/3 بحسب ما تراه لجنة كرة القدم والجهاز الفني.

وأوضح المصدر الخاص، أن لجنة الكرة في النادي، ستعتمد على التقرير الفني الذي سيرفع من قبل مدرب الفريق، والذي يهدف إلى تقييم اللاعبين الأجانب، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن استمرارهم الموسم المقبل.

وقاد الشهري فريق الاتفاق منذ التعاقد معه 30 يناير 2025، في 40 مباراة، حقق الانتصار خلالها في 20، وتعادل في 9 وخسر 11 مباراة، وأحرز لاعبو فريقه 63 هدفًا مقابل 59 هدفًا ولجت شباكه.

ويحتل الاتفاق المرتبة السادسة برصيد 38 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن النصر المتصدر في قائمة دوري روشن السعودي.